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Стилист Лисовец рассказал о макияже и прическе, которые старят женщину

Ольга Маркова

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Общество
Стилист Лисовец рассказал о макияже и прическе, которые старят женщину
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Женщины, которые используют сильно яркий макияж и объемные прически, выглядят взрослее. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал стилист, эксперт моды Владислав Лисовец.

По его мнению, одним из главных элементов образа женщины являются яркие губы. При этом весь остальной макияж должен быть эстетичным.

— Помните одну очень важную вещь: сильный макияж взрослит, все женщины становятся похожи друг на друга, теряя индивидуальность. Поэтому: меньше грима, больше ресниц и света в глазах. Про ресницы: я имею в виду тушь, а не накладные, — сказал стилист.

Также, по словам Лисовца, чтобы не выглядеть старше, женщинам лучше делать легкие прически, оставлять волосы «живыми и не слишком надуманными».

— Когда волосы развеваются в танце, — это красиво, а когда они сильно залиты лаком и деревянные — это всегда выглядит несексуально, — пояснил стилист.

Россиянкам, которые продумывают праздничный образ, Лисовец посоветовал сделать акцент на лице, а волосы оставить чуть-чуть небрежными.

— Сейчас тренд — простые, легкие укладки. Да, и не делайте сильный объем! В сочетании с тяжелым макияжем это будет взрослить, — заключил собеседник «ВМ».

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