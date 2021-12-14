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Гражданку Ирландии обокрали в московском клубе в Лубянском проезде

Евгений Белоусов

Происшествия
Гражданку Ирландии обокрали в московском клубе в Лубянском проезде
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Лубянский проезд, 25с1 Карта всех событий

Гражданку Ирландии, работающую в Абу-Даби учителем географии и истории, обокрали в московском клубе «Китайский летчик Джао Да» в Лубянском проезде.

По заявлению самой 27-летней девушки, в ночь на 13 декабря у нее украли iPhone, когда она проводила время в клубе. Уточняется, что ущерб составил около 22 тысяч рублей.

Полицейские в тот же день возбудили уголовное дело, на данный момент ведется следствие, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что безработная жительница столицы пошла в бар в центре города и лишилась шубы за 2,5 миллиона рублей. Девушка пришла в бар на Большой Никитской улице. На ней была дорогостоящая шуба из рыси, которую девушка оставила в гардеробе заведения. Собравшись домой, девушка обнаружила, что ее верхняя одежда пропала. Она сразу же обратилась в полицию с заявлением о краже.

В начале декабря полиция задержала 22-летнего молодого человека, который подозревается в краже 16 ноутбуков из офиса частной компании на Ленинградском проспекте.

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