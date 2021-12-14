Депутат МГД Щитов: Московский каршеринг охватывает множество транспортных сценариев

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Московский каршеринг охватывает много разных транспортных сценариев. Об этом в беседе с журналистами агентства «Москва» сообщил председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

— Сегодня в Москве работают около 30 тысяч машин каршеринга, что делает наш город лидером в мире по числу автомобилей относительно количества жителей. При этом вариантов использования у пользователей сервисов множество — это и короткие поездки на несколько минут, и долгие путешествия — сейчас можно найти в приложении ближайшую к дому свободную машину и арендовать ее на срок до семи дней включительно. Каршеринг охватывает различные транспортные сценарии, отвечая нуждам клиентов, — рассказал Щитов.

Он отметил, что парк машин, которые предоставляют московские компании, также разнообразен.

— Можно взять и компактный городской двухместный автомобиль, и вместительный кроссовер, и обычную легковую машину, в том числе премиум-класса, а при необходимости — многоместный микроавтобус или грузовой фургон. Жители активно используют и эти возможности, например, для переезда, перевозки крупных покупок, — уточнил он.

По мнению парламентария, на привлекательность каршеринга влияет и фактор бесплатной парковки.

— Вопрос, где парковаться, где держать личный автомобиль, если рядом с домом мест нет, беспокоит многих москвичей, и это для многих людей негативный фактор. Вкупе с возможностью легко найти машину для каршеринга поблизости, буквально в двух шагах, доступностью тарифов и удобством услуги в целом это стало причиной отказа от личного автомобиля для многих из тех, кто раньше мыслил себя только за рулем, — подчеркнул депутат.

Также он добавил, что многих автомобилистов волнует проблема дорогой парковки машин в центре.

— На работу проще поехать на общественном транспорте, большую часть времени она просто простаивает. Отказаться от машины человек пока не готов, но уже готов рассматривать альтернативные варианты ее использования. Для таких автомобилистов появился сервис «Рули», где взять машину в аренду могут твои друзья и знакомые. Этот вариант позволяет помочь тем, кому машина нужна изредка, и тем самым замедлить темпы автомобилизации Москвы, — пояснил Щитов.

Кроме того, он отметил, что за последние десять лет Москва превратилась в город, где появилось много альтернатив личному автомобилю.

— Работает и постоянно развивается разветвленная система подземного и наземного общественного транспорта, каршеринг, кикшеринг, что упрощает передвижение по городу в разы. В сумме это поможет разгрузить городские дороги, и — главное — положительно скажется на экологии города, — сказал парламентарий.

По его словам, автомобильные выхлопы являются одним из главных источников загрязнения Москвы, и работать над их снижением уровня выбросов необходимо постоянно.

Также Сергей Собянин отметил лидерство столицы по числу автомобилей каршеринга. В столице насчитывается почти 30 тысяч машин каршеринговых служб. Город за шесть лет стал лидером среди мировых столиц по развитию сервиса аренды автомобилей.