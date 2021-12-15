Врачи назвали пять продуктов, помогающих укрепить память

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Врачи в Польше рассказали, как правильно подобрать продукты питания, чтобы улучшить память и сохранить другие когнитивные функции.

Они отметили, что переизбыток в рационе продуктов с высоким содержанием насыщенных жирных кислот и трансжиров, сахара ведет к появлению воспалительных процессов, которые вредят нервным клеткам и нарушают процесс передачи сигналов между нейронами. Из-за этого снижаются когнитивные способности.

Рацион, который способствует укреплению памяти, должен снабжать организм витаминами, микроэлементами, ненасыщенными жирными кислотами и антиоксидантами. Они содержатся в овощах и фруктах, растительных маслах, семечках, орехах, рыбе, кофе, какао и приправах.

Так, грецкие орехи богаты витаминами, минералами, ненасыщенными жирными кислотами и антиоксидантами, их регулярное употребление способствует сохранению здоровья. Кроме того, они обладают противовоспалительным действием. Грецкие орехи способны предотвратить снижение когнитивных способностей у пожилых людей или замедлить этот процесс.

Жирная морская рыба, такая, как скумбрия, сельдь, сардины или тунец, богата полиненасыщенными жирными кислотами, которые оказывают положительное воздействие на состояние организма и улучшают память.

Какао является источником магния и антиоксидантов, благодаря чему оно обладает противовоспалительным, антиоксидантным, противоопухолевым, антигистаминным и противовирусным действием. Употребление этого продукта снижает риск возникновения неврологических расстройств и нарушения когнитивных функций.

Кофе содержит около тысячи биологически активных веществ. Он оказывает нейропротективное действие, связанное со снижением концентрации бета-амилоида в мозге. Есть связь между употреблением кофе и восстановлением когнитивных функций.

Куркума — приправа, содержащая биологически активные вещества. Входящий в ее состав куркумин обладает противовоспалительным, антиоксидантным, противоопухолевым действием. По словам врачей, ежедневное употребление данной приправы — эффективный способ для улучшения памяти, сообщается в издании Onet.

Биолог перечислил ранние признаки деменции. Кандидат биологических наук Семен Голошейкин рассказал, что при деменции человек постепенно теряет когнитивные функции, то есть утрачивает способность размышлять и выстраивать логические связи, нарастает его забывчивость, он начинает с трудом ориентироваться в знакомой обстановке.