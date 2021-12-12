Биолог перечислил ранние признаки деменции

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Кандидат биологических наук Семен Голошейкин рассказал, что при деменции человек постепенно теряет когнитивные функции, то есть утрачивает способность размышлять и выстраивать логические связи, нарастает его забывчивость, он начинает с трудом ориентироваться даже в знакомой обстановке.

Подобные нарушения могут быть вызваны разными заболеваниями, отметил ученый. В частности, к деменции ведут нейродегенеративные расстройства, травмы головы, некоторые инфекции, метаболические нарушения и нехватка определенных витаминов. Болезнь Альцгеймера и атеросклероз сосудов головного мозга — наиболее частые причины возникновения этого синдрома, сообщил Голошейкин.

При этом некоторые факторы могут повышать риск развития деменции.

— Это в том числе гипертония, диабет, повышенное содержание холестерина, ожирение, депрессия и алкоголизм. На поведенческом уровне возможна роль таких факторов как социальная изоляция и отсутствие активной когнитивной деятельности. Что касается вредных привычек, увеличивающих вероятность деменции, то среди них с разной степенью доказательности называют курение, злоупотребление алкоголем, нездоровый режим и состав питания, а также, вероятно, малоподвижный образ жизни, — уточнил биолог в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что заметить первые признаки деменции сложно, их часто принимают за реакцию на стресс или особенности, связанные со старением организма. Так, признаком будущей деменции может быть забывчивость, неспособность к концентрации, планированию и снижение уровня абстрактного мышления.

По словам ученого, врачам пока не известны действенные способы лечения деменции, поэтому особенно важно вовремя начинать профилактику. Он порекомендовал поддерживать умеренный уровень физической нагрузки, регулярно тренировать когнитивные навыки и способности с помощью игр и хобби, требующих интенсивного вовлечения памяти и логики мышления. Снизить риск развития деменции может также изучение иностранных языков и активное общение.

Врачи назвали фрукты для защиты от болезни Альцгеймера. Они рассказали, что данную болезнь можно предотвратить с помощью нескольких простых изменений в образе жизни. Здоровое питание и регулярные физические упражнения являются ключом к поддержанию здоровья сердца и снижению риска развития деменции. По словам медиков, средиземноморская диета — одна из наиболее эффективных для уменьшения вероятности развития той или иной формы деменции. Употребление продуктов в средиземноморском стиле, таких как жирная рыба и свежие фрукты, «очищает мозг».