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СМИ: «Сваты» похитили невесту в Калмыкии и избили ее родителей

Юлия Курганова

Происшествия
СМИ: «Сваты» похитили невесту в Калмыкии и избили ее родителей
Фото: moscow-live

В Калмыкии мужчины напали на дом, в котором проживала семья с 20-летней девушкой. Злоумышленники ранее приезжали свататься из своего табора, но получили отказ. Они решили забрать невесту силой и уехали с ней в Челябинск.

Мама пострадавшей девушки рассказала подробности происшествия. По ее словам, все произошло ночью, когда дочь спала.

— Забежали туда сразу. Девчонка спала, из постели вытащили, она в обморок упала, ничего не помнит. Они стали тащить ее, драться здесь. С кастетами, ударили, лицо разбили, — сообщила она.

По словам женщины, эти «сваты» затолкали девушку в автомобиль и увезли.

Брат похищенной рассказал, что злоумышленники ворвались в дом около трех часов ночи.

— У одного бита была, у другого нож, у третьего — кастет. До этого приезжали свататься, мы не хотели им отдать девочку. Мы их отправили, — добавил он.

Родственники также рассказали, что девушку в настоящее время доставили в полицию вместе с подозреваемыми. Подтверждения этой информации на данный момент не поступало, сообщает РЕН ТВ.

В августе невесту похитили перед свадьбой в Москве. 22-летнюю девушку увезли в неизвестном направлении, затолкав ее силой в черный автомобиль. Через некоторое время стало известно, что бракосочетанию помешали родители невесты, которые были против ее выбора.

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