Невесту похитили перед свадьбой в Москве

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В Москве невесту похитили прямо перед церемонией бракосочетания. Об это сообщает телеканал РЕН ТВ.

22-летнюю девушку увезли в неизвестном направлении, затолкав ее силой в черный автомобиль.

Через время стало известно, что бракосочетанию помешали родители невесты, которые были против ее выбора. По данным телеканала, несостоявшийся жених уже около суток тщетно пытается связаться с возлюбленной.

В Сети появилось видео похищения девушки. На кадрах видно, как на глазах у изумленных прохожих ее насильно заталкивают в машину двое мужчин и женщина. При этом невеста оказывает сопротивление и пытается вырваться.

«Вечерняя Москва» сообщала, что в Башкирии молодой человек похитил несколько человек, чтобы отыскать свою возлюбленную.