«Позор на весь мир»: экс-глава офиса Зеленского оценил его отношения с Путиным

Фото: Администрация президента РФ, president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский своим поведением испортил отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. Такое мнение выразил экс-глава офиса Зеленского Андрей Богдан.

— Последние два года президент нашей страны бегает по миру и набивает стрелки Путину. А Песков ему отвечает: о чем с вами разговаривать? Это же как себя надо было девальвировать. Это позор на весь мир, это катастрофа дипломатическая, — заявил он.

По мнению Богдана, у Путина «была симпатия» к Зеленскому, и тот отвечал взаимностью. Но украинский лидер своим «наглым и беспардонным» поведением изменил это, из-за чего в России с не хотят общаться.

— Надо договариваться, но надо за свои слова отвечать. А если ты просто несешь чушь, то трубку никто не берет, — отметил бывший глава офиса Зеленского в интервью журналисту Дмитрию Гордону на Youtube-канале.

При этом Богдан также выразил мнение, что президент Соединенных Штатов Джо Байден и Владимир Путин «троллят» Украину, так как перед переговорами с Кремлем американский лидер позвонил президенту Франции, канцлеру ФРГ и премьер-министру Италии, но не Зеленскому.

Зеленский обвинил Европу в создании «культа России». Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что европейские страны сами создают культ России, признавая, что боятся ее. Также он указал, что в Европе много стран, страдающих от санкционной политики в отношении России.