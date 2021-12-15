Ученые назвали блюдо на завтрак, которое продлит жизнь

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Ученые сообщили, что висцеральный жир опасен и увеличивает риск хронических заболеваний. Но есть эффективный способ от него избавиться — достаточно есть за завтраком блюдо, которое значительно продлит жизнь.

Висцеральный жир, который может накапливаться в органах и брюшной стенке, наиболее опасен. Учеными доказано, что накопление этого жира увеличивает риск хронических заболеваний, включая болезни сердца и диабет второго типа.

Нужно употреблять продукты, которые способны уменьшить уровень висцерального жира. Их лучше всего есть на завтрак. По словам специалистов, рацион, богатый клетчаткой, снижает уровень висцерального жира и нескольких биомаркеров, связанных с воспалением.

Так, тарелка овсяной каши на завтрак поможет избавиться от опасного жира. Она богата растворимой клетчаткой, улучшает пищеварение, снижает уровень холестерина и сахара в крови.

Добавьте стакан свежих ягод (черники или клубники), чтобы получить дополнительное количество растворимой клетчатки, а также немного семян чиа или льна, отметили врачи. Диетологи также посоветовали добавлять авокадо, которое повышает содержание растворимой клетчатки.

Если же человек не является поклонником овсянки, он может заменить ее на кашу из овсяных отрубей, в которой содержится необходимое количество растворимой клетчатки, сообщается в издании Al-Ittihad.

Диетолог объяснила, как сделать овсянку вкусной и полезной. Джессика Крэндалл Снайдер рассказала, как правильно приготовить овсяную кашу. Правильный размер порции овсянки должен содержать 154 ккал — по объему это примерно 200 мл. Если порция кажется недостаточной, к ней можно добавить вареное яйцо или ягоды.