Девушка украла у мужчины более 140 тыс рублей после свидания в столичном отеле

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У мужчины после свидания в отеле на юго-востоке Москвы похитили свыше 140 тысяч рублей. Об этом сообщается во вторник, 14 декабря, на сайте столичного ГУ МВД.

Сотрудники полиции установили, что кражу могла совершить 22-летняя девушка, с которой 49-летний москвич познакомился в интернете. Во время встречи в магазине злоумышленница подсмотрела пин-код банковской карты мужчины, после чего они отправились в гостиницу. В отеле к ним присоединились еще одна девушка с молодым человеком, и компания стала распивать алкоголь. После ухода гостей злоумышленница также покинула помещение, похитив банковскую карту потерпевшего. Позднее мужчина обнаружил, что с его банковского счета пропали деньги.

Полицейским удалось задержать злоумышленницу. Похищенными средствами она распорядилась по своему усмотрению, банковскую карту у нее изъяли.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, с подозреваемой взяли подписку о невыезде.

Гражданку Ирландии обокрали в московском клубе в Лубянском проезде. По заявлению самой 27-летней девушки, в ночь на 13 декабря у нее украли iPhone, когда она проводила время в клубе. Уточняется, что ущерб составил около 22 тысяч рублей.