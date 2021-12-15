Главный психиатр Минздрава назвал основные проявления постковидного синдрома

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Главный психиатр Минздрава РФ, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб Кекелидзе перечислил проявления постковидного синдрома.

— Первое это то, что человек не понимает, что плохого COVID принес. После коронавируса в большинстве случаев жалоб нет, а на самом деле просто пациент неправильно оценивает свои функции, — отметил медик.

Он привел в пример спортсменов, у которых наблюдается одышка через несколько минут после начала интенсивных занятий, хотя до болезни этого не было. Также у перенесших COVID-19 появляется частичная амнезия, когда они забывают некоторые слова, и повышенная раздражительность.

— Есть и другие нарушения, по которым мы поняли, как врачи, что, COVID каким-то образом воздействует на мозг, условно говоря, проникает. Но это условное название, проникает или нет, мы не можем сказать. Имеется в виду, а куда проникает, в какую часть мозга и так далее, этих данных нет и в ближайшее время не будет. Но о том, что с центральной нервной системой COVID связан, это без сомнения, — поделился Кекелидзе.

Также он рассказал, что ученые провели исследование по данной теме и выяснили, что во время коронавируса происходит нарушение гематоэнцефалического барьера. Это такой барьер, который мешает некоторым частицам в крови проникать в мозг, сообщает РБК.

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