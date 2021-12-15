Инфекционист заявил, что происхождение «омикрона» обусловлено эволюцией

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Новая мутация коронавирусной инфекции «омикрон» обоснована эволюционно и не может иметь искусственную природу. Об этом в среду, 15 декабря, заявил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

По словам ученого, обсуждение возможного искусственного происхождения COVID-19 идет в течение нескольких лет, однако за это время не появилось ни одного научного труда, который подтвердил бы эту теорию.

— Вероятность того, что и вот этот штамм («омикрон» — прим. «ВМ») имеет искусственное происхождение, на мой взгляд, крайне маловероятна.... То, как себя ведет штамм «омикрон», — это вполне в духе того, к чему, на мой взгляд, должна стремиться эволюция вируса, — приводит слова Вознесенского РИА Новости.

Эксперт добавил, что любой вирус становится более заразным, чтобы выжить и при этом меньше вредить организму, и в идеале стремится к бессимптомному носительству. Если человек переносит болезнь тяжело и умирает, то вместе с ним погибают и все поколения вируса, уточнил он.

— Поэтому эволюционно появление «омикрона», с моей точки зрения, вполне обоснованно, ни о какой искусственности на сегодняшний день говорить не приходится, — резюмировал Вознесенский.

До этого вирусолог Петр Чумаков предположил, что штамм «омикрон» создан искусственно. К такому выводу он пришел после изучения набора мутаций вируса. Чумаков подчеркнул, что обнаружил в нем изменения, которые не встречал в предыдущих штаммах.