Газпром досрочно выполнил обязательства по транзиту газа перед Украиной

Фото: gazprom.ru / ПАО Газпром

Газпром выполнил досрочно обязательства по транзиту газа в 2021 году перед Украиной. Об этом в среду, 15 декабря, заявили в компании.

— Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 миллиардов кубометров российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год, — говорится в сообщении на официальном Telegram-канале компании.

В Газпроме отметили, что поставки газа европейским потребителям продолжаются. Они ведутся по разным маршрутам, в том числе и через Украину.

До этого молдавская компания «Молдовагаз» сообщила, что полностью рассчиталась с российским холдингом «Газпром» за поставки голубого топлива в ноябре. В настоящее время компания собирает авансовые средства, чтобы расплатиться за первую половину декабря.

Ранее министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва сообщила, что Варшава обратилась к Еврокомиссии с требованием начать антимонопольное расследование в отношении Газпрома.

Польские власти считают, что российская компания стала «виновницей» высоких цен на газ в европейских странах.