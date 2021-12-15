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Один человек погиб в аварии с грузовиком на МКАД

Юлия Курганова

Происшествия
Один человек погиб в аварии с грузовиком на МКАД
Фото: mos.ru
Россия, Москва, МКАД, 31-й километр Карта всех событий

В результате ДТП на 31-м километре МКАД погиб один человек. Авария случилась вечером в среду, 15 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Авария произошла примерно в 23:10. Водитель одной ГАЗели осуществлял буксировку другой. По предварительным данным, в районе 31-го километра внешней стороны московской кольцевой дороги водители осуществили остановку, чтобы проверить сцепку буксировочного троса, в этот момент на стоящие грузовики совершил наезд водитель фуры. От полученных травм один водитель ГАЗели погиб на месте, второго с тяжелыми травмами доставили в больницу, в момент столкновения они находились между своими автомобилями.

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. На данном участке движение затруднено, едут только две полосы, уточняется в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

15 декабря один человек пострадал в результате столкновения автомобилей BMW и КамАЗ на севере Москвы. Авария случилась на улице Алабяна возле дома 7.

Еще одно ДТП произошло 15 декабря в районе 31-го километра Киевского шоссе. Водитель автомобиля такси не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

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