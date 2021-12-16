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«Легенда»: Гусева показала актера Лебедева в день его 100-летия

Юлия Курганова

Общество
«Легенда»: Гусева показала актера Лебедева в день его 100-летия
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Народный артист России Николай Лебедев, известный по лентам «Вечный зов» и «Экипаж», отмечает 100-летний юбилей. Поздравляли именинника в стенах его родного Театра имени Моссовета. Среди знаменитых гостей была и актриса Екатерина Гусева. Она тепло поздравила юбиляра и опубликовала совместные снимки на странице в Instagram.

Артистка назвала Лебедева человеком с непростой судьбой и рассказала, что он отдал служению в театре больше 70 лет жизни.

— Сто лет сегодня исполнилось нашему Николаю Сергеевичу Лебедеву! Народному артисту России, актеру театра имени Моссовета. Человек яркой и сложной судьбы, прошедший фронт и фашистские концентрационные лагеря, служит в театре имени Моссовета 71 год, на нашей сцене сыграл более 70 ролей! Гуляем по полной! Чествуем нашего героя! — написала Гусева.

Поклонники были сражены фотографиями и восхитились бодрости легендарного артиста. Многие решили, что он попал под чары очаровательной коллеги.

«Еще, кажется, и кокетничает с Катей!»; «С такой красоткой любой наполнится жизнью»; «100 лет, а любовь к жизни и реакция на красивых женщин есть, лучшее поколение»; «Легенда», — отметили в комментариях фолловеры.

Пользователи также пожелали артисту крепкого здоровья, жизненных сил и побольше радостных моментов.

Екатерина Гусева ранее опубликовала редкие фото с повзрослевшими детьми. Трогательными семейными кадрами звезда поделилась на своей странице в Instagram. На фото изображены дети актрисы, которые родились в браке с бизнесменом Владимиром Абашкиным — Алексей и Анна.

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