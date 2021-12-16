СМИ: Полиция проводит обыски в квартире главы межрайонной ИФНС в Москве

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На северо-западе столицы в четверг, 16 декабря, сотрудники полиции проводят обыски в квартире сотрудницы межрайонной инспекции ИФНС.

Обыски проводятся в доме на Нелидовской улице. Предположительно, речь идет о главе ИФНС № 3. Эта инспекция отвечает за Пресненский, Тверской и Арбатский районы Москвы.

Причины проведения обысков устанавливаются, сообщает РЕН ТВ.

Официального подтверждения данной информации нет.

11 декабря инспектора Ростехнадзора арестовали в Москве. Хамовнический суд арестовал на два месяца инспектора центрального управления Ростехнадзора Сергея Куликова, которого задержали за вымогательство взятки у руководства национального испытательного объединения «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России».