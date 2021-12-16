«Остается только позавидовать»: Шепелев заявил о желании переехать за границу

Фото: instagram/dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, что часто задумывается о том, чтобы переехать из России. Он признался, что мысль об эмиграции манила его с детства. В качестве нового ПМЖ журналист рассматривает Европу или США. Об этом Шепелев сообщил в своем микроблоге Instagram.

— Каждый раз, оказавшись за границей, я задумываюсь о другой жизни, — рассказал телеведущий в посте.

Однако задуманное пока тяжело воплотить, потому что работа Дмитрия связана непосредственно с языком. Шепелев признался, что завидует тем, кому легко сменить место жительства.

— Всякий раз мои рассуждения заканчивались одинаково: моя профессия связана с языком, и в другой стране мои навыки просто не применимы, моя территория, она русскоязычная. Остается только позавидовать тем, кто может позволить себе переехать на Гавайи и вести дела дистанционно через ноутбук, наслаждаясь океанским бризом. Казалось бы все стройно, но каждый год, когда моя обувь утопает в зимней черной жиже, я очень тоскую по чистому асфальту европейских городов и вновь придаюсь мыслям о местах, где нас нет, — написал телеведущий.

Он также попросил подписчиков поделиться своим опытом жизни в другой стране или рассказать, появлялись ли у них мысли переехать за рубеж. Фолловеры с удовольствием написали свои истории, которые вызвали интерес у знаменитости.

Напомним, Дмитрий Шепелев вместе со своей возлюбленной дизайнером Екатериной Тулуповой воспитывает сына Платона от брака с Жанной Фриске, дочь Екатерины Ладу и их общего сына Тихона.

Родители Фриске возобновили суды с Шепелевым из-за квартиры. Родители певицы Жанны Фриске снова обратились в суд с целью добиться, чтобы бывший гражданский муж их покойной дочери Дмитрий Шепелев не смог распоряжаться долей недвижимости, принадлежащей их внуку Платону.