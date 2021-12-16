Зампостпреда РФ при ООН обвинила Запад в информационной кампании против Москвы

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Заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила в Совете безопасности, что некоторые западные страны участвуют в скоординированной информационной кампании против Москвы.

На заседании СБ ООН зампостпреда Великобритании Джеймс Роскоу сказал, что так называемая группа Вагнера «продолжает ущемлять права человека в ЦАР». Подобные заявления сделали и дипломаты от Франции и Эстонии.

— Что касается озвученных рядом стран обвинений в адрес России, то ничего нового в этих информационных вбросах нет, — сказала она, отметив, что все высказавшиеся государства «имеют весьма печальную историю дестабилизации стран».

По словам Евстигнеевой, и в настоящее время эти страны далеко не безупречны в правочеловеческом плане. Она подчеркнула, что «в результате их военного вмешательства зачастую гибнет большое количество гражданских лиц».

Заместитель постпреда РФ при ООН отметила, что сообщения в СМИ об этом появляются все чаще и чаще, сообщает РИА Новости.

— Не можем рассматривать заявления этих коллег по совету в отношении ЦАР, кроме как лицемерную, завистливую и скоординированную информационную кампанию, — добавила Евстигнеева.

14 сентября СМИ сообщали, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан раскритиковал возможное размещение в Мали сотрудников ЧВК «Вагнер». Глава дипведомства назвал ее деятельность «несовместимой» с продолжением военного присутствия Франции в африканской стране.

15 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Мали нет российских военнослужащих. Он также уточнил, что Кремль не располагает данными о ведении переговоров между властями страны и ЧВК «Вагнер».