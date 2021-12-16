Диетолог Фус посоветовала очищающий кишечник продукт

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Диетолог Светлана Фус рассказала, что пищевые волокна в семенах льна очищают кишечник человека подобно щетке.

— В льняном семени много полезного. В первую очередь, это источник пищевых волокон, которые как щетка очищают кишечник, стимулируют его перистальтику и создают ощущение сытости. Богаты семена и на фитоэстрогены — фенольные соединения с антиоксидантной активностью, которые защищают женский организм от новообразований и помогают облегчить проявления климакса и дискомфорта, связанного с менопаузой, — написала она в своем Instagram-аккаунте.

Специалист отметила, что также семена льна можно назвать природным статином, так как они способствуют нормализации уровня холестерина.⁣⁣ Еще в них большом количестве содержатся омега-3 жирные кислоты.⁣⁣ Они нужны для строительства клеточных мембран, уменьшают вязкость крови, повышают эластичность сосудов, улучшают пищеварение, снижают риск развития сахарного диабета и ожирения.

Фус подчеркнула, что суточная доза употребления продукта не должна превышать 1-2 столовых ложек. Целые льняные семена не полностью перевариваются в организме, поэтому их нужно порционно измельчать и употреблять сразу после приготовления.

Диетолог Гинзбург назвал продукты для нормализации работы кишечника. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о том, какие продукты нужно употреблять, чтобы наладить работу кишечника. Один из главных продуктов, который плохо сказывается на работе кишечника, — это мясо. Доктор отметил, что для нормализации стула употребление этого продукта нужно исключить до 2–3 раз в неделю.