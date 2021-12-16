Привитых «Спутником V» пустят на матчи ЧМ-2022 в Катаре

Фото: Никита Камзин, «Вечерняя Москва»

Катар готов пустить привитых вакциной «Спутник V» на матчи Чемпионата мира по футболу в 2022 году. Об этом сообщили в верховном комитете по проведению мундиаля.

— Решение о том, какие вакцины будут одобрены для въезда в Катар во время ЧМ по футболу, будет приниматься на уровне правительства и национального регулятора — Минздрава Катара, — рассказали в пресс-службе.

Таким образом, решение зависит от медицинского ведомства страны, а не от ФИФА. Минздрав Катара внес российскую вакцину «Спутник V» в список условно одобренных для въезда еще 6 октября, на болельщиков это правило тоже распространяется, уточнили в комитете.

Отмечается, что из-за постоянно меняющегося характера ситуации правила и меры предосторожности на ЧМ-2022 еще предстоит полностью подтвердить ближе к соревнованиям, сообщают «Известия»

Чемпионат мира по футболу будет проходить в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Матч сборных России и Польши в отборе на ЧМ-2022 пройдет в «Лужниках». Российская сборная по футболу проведет полуфинал плей-офф отборочного турнира на чемпионат мира — 2022 против команды Польши на столичном стадионе. Игра состоится в 20:00 24 марта. Победитель встречи сыграет с сильнейшим в другой полуфинальной паре — Швецией или Чехией.