«Вызывайте санитаров»: Бузова-Снегурочка в пеньюаре станцевала под елочкой

Фото: instagram/buzova86

Телеведущая, певица Ольга Бузова любит провоцировать пользователей пикантными образами и ракурсами. Она нередко игнорирует нижнее белье, откровенно позирует в купальниках и получает бурную реакцию в ответ.

На этот раз звезда перевоплотилась в пикантный образ Снегурочки. Она надела на белый комплект нижнего белья прозрачный пеньюар и, танцуя, повернулась к камере задом.

Поклонники в комментариях не впечатлились танцем и образом Бузовой. Под видео превалируют отрицательные отзывы.

«Вызывайте санитаров»; «Это просто бордель»; «Какие же неуклюжие движения»; «Боже, что за движения»; «Она специально что ли плохо танцует»; «Вы должны быть Снегурочкой для своего мужчины, а не для всех»; «День за днем хуже и хуже»; «Не хотелось бы такую снегурочку», — негодуют пользователи в Instagram.

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