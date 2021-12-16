Эксперты рассказали, какие имена приносят несчастье своим обладателям

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Эксперты рассказали, что в значении каждого имени спрятана определенная линия судьбы. Они назвали имена, которые не принесут своим обладателям ничего хорошего и буквально обрекут ребенка на трудности в жизни.

Вера и Александра — одни из неподходящих имен для девочек. Оба имени закладывают в ребенка волевой характер и притягивают ситуации, в которых его можно проявить. Веры и Саши становятся счастливыми женщинами, только пройдя сложный жизненный путь.

Характер Инны и Эльвиры окажется очень непростым. Девушкам с этими именами будет трудно найти общий язык с окружающими. Из-за взглядов на жизнь, которые присущи Эльвирам и Иннам, они часто будут оказываться в центре конфликтов.

Страдать от собственной доброты всю жизнь будут Людмилы и Надежды. У девочек с данными именами зачастую мягкий, неконфликтный характер, они высоко ценят родных и друзей. Поэтому люди пользуются их доверием, становясь обременительными для них.

По словам экспертов, сложная судьба ждет мальчиков с именем Вадим или Анатолий. Они обладают упрямством и безрассудством. Начиная со средней школы главным для Вадимов и Толиков становится исполнение своих сиюминутных желаний. Люди с этими именами оказываются подвержены разным зависимостям, проявляют агрессию — часто это заканчивается проблемами с законом и ранней смертью.

Также не стоит давать сыновьям редкие имена — Адам и Юлий. Эти молодые люди притягивают к себе трудные жизненные испытания. В их жизни много горя, неудач и потерь.

Тяжело придется и Романам — мальчики с таким именем вырастают капризными и непостоянными. Им свойственно постоянно искать что-нибудь получше уже имеющегося. Они часто меняют работу, жилье, женщин, но так и не находят своего идеала, сообщает Пятый канал.

Названы пять женских имен, обладательницы которых являются долгожительницами. Специалисты назвали имена, обладательницы которых чаще всего живут дольше остальных. Однако эксперты заверили, что продолжительность жизни во многом зависит от образа жизни, привычек и многих других факторов.