Перекрестились и ограбили: трое ранее судимых мужчин вынесли пожертвования из храма в Москве
Московские полицейские задержали троих подозреваемых в краже пожертвований из храма на востоке Москвы. Об этом в среду, 15 декабря, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, инцидент произошел в храме на Свободном проспекте в Новогирееве. Четверо молодых людей вошли в храм и встали перед иконами возле ящика для сбора пожертвований.
После этого один из злоумышленников вскрыл замок на ящике и вытащил оттуда деньги, пока остальные трое окружили его плотным кольцом, закрывая от прихожан и камер.
Несмотря на старания злоумышленников, от камер спрятаться они не смогли. На кадрах видно, как злоумышленники похищают деньги. После чего, перекрестившись перед иконами, все четверо покидают храм.
Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали троих подозреваемых в краже. Ими оказались ранее судимые граждане Поволжья. Отмечается, что розыск четвертого подозреваемого все еще продолжается.
— Имеются основания полагать, что фигуранты могут быть причастны к аналогичным противоправным деяниям, совершенным на территории Московского региона. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — отметила Ирина Волк.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».
До этого сообщалось, что неизвестный похитил из припаркованной в столичном районе Хамовники машины сумку с документами и дорогостоящим ноутбуком. Общая сумма материального ущерба составила 165 тысяч рублей.