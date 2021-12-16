Перекрестились и ограбили: трое ранее судимых мужчин вынесли пожертвования из храма в Москве

Фото: moscow-live

Россия, Москва, Свободный проспект Карта всех событий

Московские полицейские задержали троих подозреваемых в краже пожертвований из храма на востоке Москвы. Об этом в среду, 15 декабря, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, инцидент произошел в храме на Свободном проспекте в Новогирееве. Четверо молодых людей вошли в храм и встали перед иконами возле ящика для сбора пожертвований.

После этого один из злоумышленников вскрыл замок на ящике и вытащил оттуда деньги, пока остальные трое окружили его плотным кольцом, закрывая от прихожан и камер.

Несмотря на старания злоумышленников, от камер спрятаться они не смогли. На кадрах видно, как злоумышленники похищают деньги. После чего, перекрестившись перед иконами, все четверо покидают храм.

Видео: Пресс-служба МВД России

Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали троих подозреваемых в краже. Ими оказались ранее судимые граждане Поволжья. Отмечается, что розыск четвертого подозреваемого все еще продолжается.

— Имеются основания полагать, что фигуранты могут быть причастны к аналогичным противоправным деяниям, совершенным на территории Московского региона. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — отметила Ирина Волк.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

До этого сообщалось, что неизвестный похитил из припаркованной в столичном районе Хамовники машины сумку с документами и дорогостоящим ноутбуком. Общая сумма материального ущерба составила 165 тысяч рублей.