Несколько поездов задерживается на Горьковском направлении МЖД

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Пассажир сорвал стоп-кран в пригородном поезде № 6538 Москва — Железнодорожная, из-за чего ряд электричек следует с опозданием на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом 16 декабря рассказали в пресс-службе магистрали.

— В настоящее время несколько поездов Горьковского направления МЖД следуют с отклонением от графика по причине незапланированной стоянки на станции «Курская» пригородного поезда № 6538 Москва — Железнодорожная из-за срыва стоп-крана пассажиром, — сообщается в материале.

В ведомстве отметили, что в настоящее время МЖД принимает меры для сокращения опоздания задержанных поездов, передает агентство городских новостей «Москва».

2 декабря сообщалось, что несколько электричек задерживается на Рижском направлении МЖД и МЦД-2 из-за человека на путях.

13 ноября сообщалось, что интервалы движения поездов на Таганско-Краснопресненской ветке московского метро временно увеличены из-за человека на путях. В результате инцидента не было движения поездов от станции метро «Планерная» до станции «Спартак».