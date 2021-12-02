Поезда задерживаются на Рижском направлении МЖД из-за человека на путях

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Россия, Рижское направление Московской железной дороги Карта всех событий

Несколько электричек задерживается на Рижском направлении МЖД и МЦД-2 из-за человека на путях. Об этом сообщили в пресс-службе ЦППК в четверг, 2 декабря.

— На МЦД-2 и Рижском направлении задерживаются несколько поездов в сторону Москвы из-за человека на пути. Пожалуйста, соблюдайте правила безопасности на ЖД! — отмечается в Twitter ведомства.

13 ноября сообщалось, что интервалы движения поездов на Таганско-Краснопресненской ветке московского метро временно увеличены из-за человека на путях. В результате инцидента не было движения поездов от станции метро «Планерная» до станции «Спартак».

Вскоре специалистам удалось восстановить движение на линии. Позднее появилась информация, что движение на фиолетовой ветке осуществляется в соответствии с графиком.

Причиной инцидента стал случай на «Сходненской». Один из пассажиров упал на пути, в этот момент его пытался спасти мужчина.

При этом он сам упал под поезд и погиб, а выживший скрылся с места инцидента. В результате действий пассажира погиб человек, а машинист получил психологическую травму, подчеркнули в Дептрансе.