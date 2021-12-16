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Стали известны подробности дела двух россиян, которые обменяли в банкоматах билеты «банка приколов»

Евгений Белоусов

Происшествия
Стали известны подробности дела двух россиян, которые обменяли в банкоматах билеты «банка приколов»
Фото: МВД

В Москве несколько мужчин нашли банкоматы, которые принимают фальшивые купюры, и «заработали» на этом почти четыре миллиона рублей. Вскоре злоумышленников задержали. По данным СМИ, несколько сотрудников банка знали, что в Москве установлены банкоматы, которые принимают шуточные деньги. Об этом стало известно в четверг, 15 декабря.

16 декабря стало известно, что служба безопасности банка начала внутреннюю проверку. В ее ходе выяснилось, что несколько сотрудников уже знали о подобной уязвимости банкоматов. Ее пытались исправить, обновив на банкоматах программное обеспечение, но полностью избавиться от проблемы это не помогло. На нескольких банкоматах обеспечение так и не обновили. Именно этими банкоматами и воспользовались аферисты.

На данный момент с сотрудниками банка ведется разбирательство, говорится в Telegram-канале SHOT.

Стали известны подробности дела двух россиян, которые обменяли в банкоматах билеты «банка приколов» Фото: Telegram / SHOT

До этого, в сентябре, неизвестный смог приобрести дорогостоящий смартфон в Москве, вручив продавцу билеты «банка приколов».

В августе неизвестный внес в банкомат на улице Большая Андроньевская, 203 фальшивые купюры номиналом в тысячу рублей, тем самым пополнив свой банковский счет. В тот же день в подмосковном Реутове он снял 153 тысячи рублей уже в другом банкомате.

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