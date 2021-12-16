Проект о QR-кодах в общественных местах повторно направили в регионы

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Законопроект о введение QR-кодов в общественных местах, который был принят Госдумой РФ в первом чтении, повторно направили в российские регионы для подготовки обсуждения ко второму чтению. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщил председатель Думы Вячеслав Володин.

По его словам, законопроект поступит также в Совфед РФ и правительство страны.

— Нам важно сделать все для спасения людей, их защиты от распространения новой коронавирусной инфекции. При обязательном соблюдении прав наших граждан, — написал председатель Государственной думы в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что российская дума в четверг, 16 декабря, приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает введение QR-кодов в общественных местах. Законопроект предусматривает, что россияне смогут бывать в местах проведения массовых мероприятий, культурных учреждениях, кафе, ресторанах и магазинах исключительно с предъявлением QR-кода о вакцинации или же медотвода, или документа о перенесенной коронавирусной инфекции.

Ранее бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко назвал преимущества введения QR-кодов в общественных местах. Он высказал мнение, что в нововведении нет ничего плохого, а доводы противников вакцинации — это лишь домыслы.