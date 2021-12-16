Европарламент призвал Евросоюз к новым санкциям против России

Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, в которой призвали Европейский союз (ЕС) к новым санкциям против России в случае эскалации. Резолюция была принята большинством голосов на пленарной сессии в четверг, 16 декабря.

За резолюцию проголосовали 548 парламентариев, против выступили 69 депутатов, 54 парламентария воздержались от голосования. В принятой резолюции Европарламент призывает «обеспечить информирование Совета ЕС о действиях России». Резолюция также призывает Совет быть готовым быстро согласовать дальнейшие совместные шаги, в частности, принятие суровых экономических и финансовых санкций в тесной координации с США и странами НАТО, другими партнерами.

Депутаты Европарламента считают, что в случае эскалации по Украине необходимо будет расширить список физических лиц, все активы которых в ЕС будут заморожены. Также предлагается «отключить Россию от платежной системы SWIFT, что повлечет за собой исключение российских компаний с международного финансового рынка». Депутаты считают необходимым, чтобы новые санкции затронули и важные отрасли российской экономики.

Кроме того, парламентарии предлагают принять меры по снижению зависимости Европы от энергоресурсов России. В частности — воздержаться от введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», передает РИА Новости.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские войска не находились и не находятся в Донбассе, информация об обратном является недостоверной. Так представитель Кремля отреагировал на публикации в медиа, в которых говорится, что в тексте одного из приговоров ростовского суда по делу о коррупции при поставках гуманитарной помощи в Донбасс якобы подтверждается присутствие русских военных там.