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Стали известны соперники сборной России в Лиге наций

Евгений Белоусов

Спорт
Стали известны соперники сборной России в Лиге наций
Фото: twitter/teamrussia

Окончилась жеребьевка групповой стадии Лиги наций сезона — 2022/2023 в Ньоне (Швейцария). По результатам жеребьевки стали известны соперники сборной России, которая осталась, согласно результатам прошлого розыгрыша турнира, в лиге В.

В группу В2 помимо России вошли сборные Израиля, Албании и Исландии, говорится на сайте UEFA.

До этого стало известно, что французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов (ЛЧ) с испанским «Реал Мадридом». Первые матчи данного этапа состоятся 15, 16 и 22, 23 февраля 2022 года. Ответные — 8 и 9, а также 15 и 16 марта.

Матч сборных России и Польши в отборе на ЧМ-2022 пройдет в «Лужниках». Российская сборная по футболу проведет полуфинал плей-офф отборочного турнира на чемпионат мира — 2022 против команды Польши на столичном стадионе. Игра состоится в 20:00 24 марта. Победитель встречи сыграет с сильнейшим в другой полуфинальной паре — со Швецией или с Чехией.

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