Стала известна судьба команды Александра Градского на шоу «Голос»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В пятницу, 17 декабря, состоится первый эфир шоу «Голос» на Первом канале без участия Александра Градского, умершего 28 ноября. Стали известны подробности о судьбе команды Градского, оставшейся без наставника.

В ходе прошедших репетиций стало ясно, что замены умершему наставнику не будет, воспитанники Александра Градского продолжат участвовать в шоу в команде его имени. Сейчас в команду входят Алишер Каримов, Татьяна Качурина и Карина Купер, которую Александр Борисович спас на этапе «нокаутов». Дальнейшую судьбу участников решит зрительское онлайн-голосование.

— Готова ли я, что перейду в другую команду? Конечно, нет, и мне бы не хотелось. Я хочу с гордостью нести знамя команды Градского, — передает слова Качуриной StarHit.

Кроме того, по словам участников проекта, кресло наставника останется в студии до финала — в память об Александре Градском.

Ранее участники команды артиста Александра Градского из шоу «Голос» почтили память музыканта, исполнив его песню «Как молоды мы были» на концерте в «Крокус Сити Холле». Мероприятие было посвящено десятилетию проекта.

До этого друг Градского, певец Анатолий Алешин сообщил, что погибший композитор страдал от нескольких болезней и много курил. По словам музыканта, у народного артиста РФ были артроз, диабет и сердечная недостаточность. Близкие пытались уговорить его бросить пагубную привычку, но Градский лишь отшучивался.