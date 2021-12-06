Друг Градского рассказал, от каких болезней страдал артист

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Погибший певец и композитор Александр Градский страдал от нескольких болезней и много курил. Об этом в эфире телеканала «НТВ» рассказал друг маэстро, певец Анатолий Алешин.

По словам музыканта, у народного артиста РФ были артроз, диабет и сердечная недостаточность. Близкие пытались уговорить его бросить пагубную привычку, но Градский лишь отшучивался.

— Курил более двух пачек в день. Ему говорили: «Бросай курить». И я говорил. Единственная его отговорка была: «Ну, ты видишь, какой я толстый? Если я брошу курить, меня еще больше разнесет», — рассказал Алешин в эфире телеканала.

До этого композитор Ирина Грибулина сообщила, что музыкант за несколько месяцев до смерти жаловался на плохое самочувствие. Он не понимал, почему так резко ухудшилось его состояние.

О смерти народного артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Он умер в больнице в 02:10 по московскому времени. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Прощание с музыкантом состоялось в среду, 1 декабря, в театре «Градский Холл» в Москве. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.