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«Нельзя было пускать на шоу»: Градский жаловался на здоровье в последние месяцы

Виктория Храменкова

Общество
«Нельзя было пускать на шоу»: Градский жаловался на здоровье в последние месяцы
Фото: Youtube / Москва 24

Музыкант и композитор Александр Градский умер 28 ноября. Сейчас все коллеги, а также публика певца ищут ответы, почему же артист на обращал внимания на свое здоровье и продолжал усердно трудиться.

— Несмотря на то, что Градский редко к кому прислушивался, ему нужна была поддержка со стороны. А именно — команды проекта «Голос», — считает врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

Для того, чтобы предотвратить трагедию, Градского нужно было не пускать на передачу, поскольку это было пагубно для него, сказал врач в эфире телешоу на телеканале НТВ «Звезды сошлись».

Также в эфире этого телешоу композитор Ирина Грибулина рассказала о встрече с Александром Градским за несколько месяцев до его смерти. Уже тогда музыкант жаловался на плохое самочувствие. Он не понимал, почему так резко ухудшилось его состояние.

— Сказал, что плохо ходят ноги, что кружится голова. «Я себя чувствую ужасно». А я ему: «Ты еще молодой, ну, что это за возраст для мужчины». Он мне говорит: «Знаешь, мне кажется, что у меня что-то нехорошо», — вспоминает Грибулина.

До этого вдова Градского Марина Коташенко рассказала мистическую историю, произошедшую в день смерти наставника «Голоса». По ее словам, тогда часы в их общем доме остановились.

О смерти народного артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Он умер в больнице в 02:10 по московскому времени. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Прощание с музыкантом состоялось в среду, 1 декабря, в театре «Градский Холл» в Москве. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.

29 ноября врио художественного руководителя театра «Градский Холл» был назначен Алексей Рыбников. Он является председателем совета Союза композиторов России и лауреатом Государственной премии России. Рыбников создал множество музыкальных произведений, в том числе рок-оперу «Юнона и Авось».

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