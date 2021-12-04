Вдова Градского рассказала о мистическом событии в день смерти артиста

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Вдова покойного музыканта Александра Градского Марина Коташенко рассказала одному из журналистов, который присутствовал на похоронах артиста, мистическую историю, произошедшую в день смерти наставника «Голоса».

По словам Коташенко, в день смерти Градского часы в их общем доме остановились.

— Такая таинственная история, — ответил на это журналист Никита Турчин, чье удивление цитирует портал BLITZ+.

О смерти народного артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Он умер в больнице в 02:10 по московскому времени. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Прощание с Градским состоялось в среду, 1 декабря, в театре «Градский Холл» в Москве. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.

29 ноября врио художественного руководителя театра «Градский Холл» был назначен Алексей Рыбников. Он является председателем совета Союза композиторов России и лауреатом Государственной премии России. Рыбников создал множество музыкальных произведений, в том числе рок-оперу «Юнона и Авось».