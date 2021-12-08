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«Всегда будем помнить вас»: участники команды Градского почтили его память песней

Полина Долганова

Общество
«Всегда будем помнить вас»: участники команды Градского почтили его память песней
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Участники команды артиста Александра Градского из шоу «Голос» почтили память музыканта, исполнив его песню «Как молоды мы были» на концерте в «Крокус Сити Холле». Мероприятие было посвящено десятилетию проекта.

Один из участников телешоу, певец Алишер Керимов, опубликовал видео с выступления на своей странице в Instagram.

— Будем помнить вас, маэстро! — подписал молодой артист публикацию в Stories.

«Всегда будем помнить вас»: участники команды Градского почтили его память песней Фото: instagram/alisher_k

Накануне друг Градского рассказал, от каких болезней страдал артист. Певец Анатолий Алешин сообщил, что погибший композитор страдал от нескольких болезней и много курил. По словам музыканта, у народного артиста РФ были артроз, диабет и сердечная недостаточность. Близкие пытались уговорить его бросить пагубную привычку, но Градский лишь отшучивался.

О смерти народного артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Он умер в больнице в 02:10 по московскому времени. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Прощание с музыкантом состоялось в среду, 1 декабря, в театре «Градский Холл» в Москве. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.

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