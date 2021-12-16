Путин поручил подготовить поправки в законы о доступе к обезличенным данным

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Государственной думе подготовить проекты поправок в законы о доступе к наборам обезличенных данных с обеспечением безопасности и конфиденциальности. Соответствующий перечень был опубликован на официальном сайте президента России.

Президент поручил правительству совместно с Госдумой ускорить подготовку проектов законов о внесении в законодательство изменений. В соответствии с этими изменениями органам государственной власти будет разрешено предоставлять доступ к наборам обезличенных данных организациям, которые работают с технологией искусственного интеллекта. Доступ должен предоставляться только при условии обеспечения безопасности и конфиденциальности персональных данных, в том числе обезличенных.

Отмечается, что срок подготовки проектов — до 1 марта 2022 года, говорится в перечне.

До этого в Государственную думу внесли законопроект, который устанавливает для мэров и чиновников местного самоуправления единый пятилетний срок полномочий. Законопроект поможет усовершенствовать организацию местного самоуправления в России.