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Путин поручил подготовить поправки в законы о доступе к обезличенным данным

Евгений Белоусов

Политика
Путин поручил подготовить поправки в законы о доступе к обезличенным данным
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Государственной думе подготовить проекты поправок в законы о доступе к наборам обезличенных данных с обеспечением безопасности и конфиденциальности. Соответствующий перечень был опубликован на официальном сайте президента России.

Президент поручил правительству совместно с Госдумой ускорить подготовку проектов законов о внесении в законодательство изменений. В соответствии с этими изменениями органам государственной власти будет разрешено предоставлять доступ к наборам обезличенных данных организациям, которые работают с технологией искусственного интеллекта. Доступ должен предоставляться только при условии обеспечения безопасности и конфиденциальности персональных данных, в том числе обезличенных.

Отмечается, что срок подготовки проектов — до 1 марта 2022 года, говорится в перечне.

До этого в Государственную думу внесли законопроект, который устанавливает для мэров и чиновников местного самоуправления единый пятилетний срок полномочий. Законопроект поможет усовершенствовать организацию местного самоуправления в России.

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