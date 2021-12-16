Путин поощрил за вклад в борьбу с COVID-19 больницу им. Иноземцева в Москве

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поощрил сотрудников столичной больницы имени Иноземцева за их вклад в борьбу с COVID-19. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Всего почетными грамотами награждены пять сотрудников больницы, среди которых заместитель главврача Евгения Зернова.

— За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, наградить почетной грамотой президента РФ, — говорится в распоряжении.

До этого Путин заявил, что введение ограничений на транспорте из-за коронавируса под Новый год создаст множество проблем. По его словам, подобное решение может создать слишком много проблем для граждан.

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29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде.