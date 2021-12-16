Чижов назвал главную причину приостановки сертификации «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Приостановка сертификации «Северного потока — 2» является полностью политическим решением регулятора Германии. Такое мнение высказал постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Северный поток-2

— Это, конечно, политика, там, кроме политики, ничего больше нет, — считает он.

Также в эфире телеканала «Россия-24» Чижов добавил, что в данной ситуации наблюдается смесь внешней политики — общезападной и внутригерманской, связанной со сменой правительства в этой стране.

Ранее стало известно, что процедура сертификации будет продолжена, если будут получены соответствующие документы, которых пока что нет у ФРГ на руках. Об этом сообщил глава регулятора Йохен Хоман.

1 ноября глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что запуск «Северного потока — 2» и сокращение транзита российского газа через Украину в Европу «увеличивают шансы войны» между Россией и Украиной.

Не 23 ноября стало известно, что Америка вводит санкции в отношении реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что ограничения вводятся в отношении двух судов и одной компании, связанной с Россией.