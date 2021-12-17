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Путин выразил готовность поделиться наработками России на фоне «омикрона»

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Путин выразил готовность поделиться наработками России на фоне «омикрона»
Фото: Администрация президента РФ

Россия на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон» готова поделиться наработками с другими странами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу, 17 декабря.

— Мы можем поделиться уже имеющимися препаратами, имею в виду бустерной вакцинацией, в том числе с европейскими странами, если у них есть такая необходимость и желание, — рассказал глава государства.

Путин добавил, что «Спутник V», вероятно, более эффективен от «омикрона», чем зарубежные препараты, отмечается на сайте Кремля.

22 ноября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.

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29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.

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