Володин указал на важность диалога по теме QR-кодов с россиянами

Фото: Пресс-служба Госдумы

Использование режима обратной связи является важным для снятия рисков и опасений по теме законопроекта о QR-кодах. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу, 17 декабря.

— Сегодня президент поручил правительству РФ совместно с Госдумой, Советом Федерации, объединениями работодателей, предпринимателями, гражданским обществом доработать законопроект об обязательности сертификатов для посещения общественных мест, — рассказал парламентарий.

Депутатам, как уточнил он, следует правильно использовать время до второго чтения, чтобы снять риски и опасения граждан. Многие предлагают не рассматривать законопроект, но это безответственно перед людьми, отметил Володин в своем Telegram-канале.

13 декабря Володин рассказал, что совет нижней палаты парламента снял проект о введении QR-кодов на транспорте с рассмотрения. Политик напомнил о словах президента России Владимира Путина.

Глава государства, комментируя законопроект о QR-кодах, подчеркивал, что в данном вопросе малейшие неверные решения будут ограничивать права и свободы россиян. Именно по этим причинам Госдума приняла соответствующее решение, уточнил Володин.