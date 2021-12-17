Псаки отреагировала на предложения России по гарантиям безопасности

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США видели предложения России по поводу гарантий безопасности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в пятницу, 17 декабря.

— Мы видели российские предложения, мы обсуждаем их с европейскими союзниками и партнерами... Я хочу отметить, что без европейских союзников и партнеров не будет переговоров о европейской безопасности, — приводит слова Псаки РИА Новости.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

В тот же день заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал, что страна уже сформировала команду для переговоров с США о гарантиях безопасности. Эксперты в данной тематике находятся в готовности, это будет междведомственный формат, уточнил он.