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Психиатр-нарколог рассказала, как правильно загадать желание под бой курантов

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ Новый год — 2022
Общество
Психиатр-нарколог рассказала, как правильно загадать желание под бой курантов
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Новый год можно написать письмо со своими желаниями, которые человек хочет реализовать в следующем году. Также можно соблюсти несколько других ритуалов. Например, положить монетку в бокал с шампанским или съесть 12 долек фрукта. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-психотерапевт, главный психиатр-нарколог сети клиник «РЖД-Медицина» Екатерина Мисевич.

Она отметила, что в новогоднюю ночь особенно важно загадать то, чего на самом деле хочется.

— Миллионы людей концентрируются в момент, когда бьют куранты. Поскольку просим мы примерно одного и того же: здоровья, достатка, любви, признания, то устремление усиливается в тысячи раз, — рассказала она.

По словам Мисевич, в момент первого удара часов можно представить, что загаданное желание попадает в цветной коридор, устремляется вдаль. С двенадцатым ударом оно возвращается к человеку в виде шарика этого же цвета.

Кроме того, люди используют для привлечения события предметы-символы, отметила собеседница «ВМ».

— Напишите письмо с желаниями, которые хотите реализовать в следующем году. Сверните листочек в трубочку, перевяжите красной ленточкой и положите в мягкий сапожок Деда Мороза. К письму нужно приложить символ того, чем хотите заплатить за воплощение этого желания. Положите под елку, после празднования спрячьте. А через год убедитесь, что задуманное случилось, — посоветовала Мисевич.

Также можно загадать желание, выпив под бой курантов бокал с шампанским, в который предварительно была опущена монетка. Чтобы весь год было здоровье, каждому члену семьи можно съесть 12 долек фрукта, на который нет аллергии, рекомендовала врач.

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