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Рябков заявил о разочаровании сигналами из США и НАТО о гарантиях безопасности

Иван Юминов

Политика
Рябков заявил о разочаровании сигналами из США и НАТО о гарантиях безопасности
Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия крайне разочарована сигналами из НАТО и США о предложениях насчет гарантий безопасности. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков в пятницу, 17 декабря.

— Сигналы из Вашингтона и Брюсселя нас крайне разочаровывают, — приводит слова Рябкова ТАСС.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США видели предложения России по поводу гарантий безопасности. Вашингтон обсудит их с европейскими союзниками и партнерами, заключила она.

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