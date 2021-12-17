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Вице-президент РСТ прокомментировал рост спроса на отдых в Египте в январе

Ирина Игнатенко

Общество
Вице-президент РСТ прокомментировал рост спроса на отдых в Египте в январе
Фото: Pixabay

Египет стал самым популярным направлением для новогоднего отдыха россиян.

Как рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, после пятилетнего перерыва, с 9 ноября 2021 года, когда были возобновлены регулярные и чартерные рейсы, Египет занял лидирующую позицию у россиян в качестве места отдыха в зимний период.

— Недолгий перелет и комфортный климат зимой привлекают туристов. Мы прогнозируем, что в Новый год будет увеличение числа поездок в Египет, — заявил Горин в комментарии изданию «МИР 24».

При этом он добавил, что цены на новогодние туры в Египет выросли. Рост цен затронул и другие направления — как за рубежом, так и в России. После новогодних праздников, по словам Горина, цены вернутся к прежнему уровню.

До этого стали известны самые популярные направления для путешествий у россиян на Новый год. Так, самыми популярными странами для путешествия на праздники оказались Турция, Армения и Молдова. Среди городов лидируют Стамбул, Ереван и Кишинев.

По сравнению с показателями 2020 года количество россиян, которые планируют встретить Новый год вне дома, увеличилось на 25 процентов.

Источник: mir24.tv.

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