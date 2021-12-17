В Госдуму внесли законопроект о введении штрафов за жестокое обращение с животными

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении административных штрафов за жестокое обращение с животными. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».

Теперь за нарушение норм законодательства в области обращения с животными гражданам будет объявлено предупреждение либо будет выписан штраф в размере от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей. При отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния — от 5 до 15 тысяч. Если виновный — должностное лицо, размер штрафа будет увеличен до суммы от 5 до 15 тысяч рублей, при отсутствии уголовных признаков — от 30 тысяч до 50 тысяч. В случае нарушения законодательства юридическим лицом денежное наказание еще больше: от 15 тысяч до 30 тысяч или от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.

За несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях размер штрафа для гражданских, должностных и юридических лиц будет составлять от 3 до 15 тысяч, от 10 до 30 тысяч и от 50 до 100 тысяч рублей соответственно. За безлицензионное содержание животных в зоопарках, зоосадах, цирках, дельфинариях и океанариумах штраф будет равняться сумме от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

Также агентство городских новостей «Москва» уточняет, что при ненадлежащем содержании животных в питомниках должностным и юридическим лицам тоже полагается денежное наказание: от 5 до 15 тысяч рублей и от 15 до 30 тысяч рублей.

17 декабря в Госдуму также внесли законопроект о введении уголовной ответственности за злостное нарушение ПДД.