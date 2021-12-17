Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Следствие просит отправить под домашний арест главу ИФНС № 3 Чайко

Илья Ашуров

Происшествия
Следствие просит отправить под домашний арест главу ИФНС № 3 Чайко
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Следователи просят отправить под домашний арест главу Межрайонной налоговой инспекции № 3 по Москве Марину Чайко, которая ранее была задержана по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Об этом в пятницу, 17 декабря, «Вечерней Москве» сообщила пресс-секретарь Пресненского районного суда Лела Кокая.

По словам представителя ведомства, в суде рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для Чайко и ее супруга. Обоих обвиняют по уголовной статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

При этом чиновницу следствие просит заключить под домашний арест, а ее мужа — в СИЗО.

16 декабря силовики задержали главу Межрайонной налоговой инспекции № 3 по Москве по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Эта инспекция обслуживает самые «богатые» районы столицы — Арбатский, Тверской и Пресненский. Основную информацию по данному делу читайте в материале «ВМ».

Читайте также:
Аресты Чиновники Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Лужа стала вызовом веку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время побежит быстрее

Евгения Семутникова
Евгения Семутникова

Бизнес должен быть экологичным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Железные птицы собираются в стаи

Все мнения
О проекте