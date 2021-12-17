Следствие просит отправить под домашний арест главу ИФНС № 3 Чайко

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Следователи просят отправить под домашний арест главу Межрайонной налоговой инспекции № 3 по Москве Марину Чайко, которая ранее была задержана по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Об этом в пятницу, 17 декабря, «Вечерней Москве» сообщила пресс-секретарь Пресненского районного суда Лела Кокая.

По словам представителя ведомства, в суде рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для Чайко и ее супруга. Обоих обвиняют по уголовной статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

При этом чиновницу следствие просит заключить под домашний арест, а ее мужа — в СИЗО.

16 декабря силовики задержали главу Межрайонной налоговой инспекции № 3 по Москве по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Эта инспекция обслуживает самые «богатые» районы столицы — Арбатский, Тверской и Пресненский. Основную информацию по данному делу читайте в материале «ВМ».