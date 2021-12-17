Выставка «Константин Коровин и его ученики» откроется в Новом Манеже

Фото: Константин Коровин, «Северная идиллия» (1892)

Россия, Москва, Георгиевский переулок, 3/3 Карта всех событий

Новый Манеж представляет выставку «Константин Коровин и его ученики», приуроченную к 160-летию со дня рождения мастера.

Константин Алексеевич Коровин — самый яркий представитель импрессионистической школы в русском искусстве, театральный художник и декоратор. Его ученики стали гордостью русского и советского искусства. Среди них Сергей Герасимов, Алексей Исупов, Георгий Лапшин, Федор Федоровский и Петр Вильямс.

Посетители увидят более 40 работ — ретроспективу живописных и театральных произведений одного из основоположников импрессионизма, а также фотографии, фрагменты писем, воспоминания о друзьях художника: Чехове, Шаляпине.

Коровин объединил вокруг себя не только учеников, но и равновеликие величины — Федора Шаляпина и Антона Чехова. Все они формировали дореволюционную русскую культуру, а потом еще много десятилетий влияли на нее — как в России, так и в эмиграции.

Выставка открыта с 22 декабря по 23 февраля 2022 года, сообщает пресс-служба Нового Манежа.

В музее «Садовое кольцо» 3 декабря открылась выставка «Новогодняя сказка в зимнем лесу». Посетители увидят акварельные произведения искусства художницы Анастасии Куровой на тему русской зимы. Красив зимний лес, когда вся природа играет своими красками. Художник воспевает красоту зимы на рассвете, ночью, при теплом закатном солнце и днем, когда снег особенно слепит своей белизной.

А Дарвиновский музей покажет выставку «Где растут шишки?», которая расскажет о значении шишек не только в человеческой культуре и быту, но и в развитии жизни на нашей планете. Посетители увидят шишки разнообразных форм и размеров, а также узнают интересные факты и полезные кулинарные рецепты, посмотрят на старинные гравюры и фотографии.