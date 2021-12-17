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Выставка «Двенадцать месяцев» открылась в Доме музеев на ВДНХ

Ольга Маркова

Сюжет: 

Новый год — 2022
Развлечения
Выставка «Двенадцать месяцев» открылась в Доме музеев на ВДНХ
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Дом музеев на ВДНХ представляет выставку «Двенадцать месяцев».

Посетители увидят экспонаты из частных коллекций: елочные игрушки, новогодние украшения, музыкальные инструменты и другие предметы, связанные с праздничной тематикой, персонажами сказок и символами волшебства.

Воронежский Музей забытой музыки покажет старинные народные духовые, ударные и струнные музыкальные инструменты. Коллекционер Яна Козлова из Санкт-Петербурга поделится собранием новогодних и рождественских матрешек.

Музей архитектурной художественной керамики «Керамарх» из Санкт-Петербурга выставит исторический печной изразец с изображением рождественской сцены конца XIX века и керамическую мозаику «Зима» финской художницы Марии Купари.

Музей золотного шитья из Торжка Тверской области представит иконы, отшитые местными мастерицами, среди которых образ святого Николая Чудотворца, ставшего прообразом Деда Мороза, а также традиционные изделия: панно, бювары, декоративные подушки, сумочки и украшения.

Коллекционер лошадок-качалок и лошадок на колесах Елена Кармацкая порадует игрушками из России, Германии, Венгрии и с Украины разных временных периодов. А коллекционер Ольга Рябцева выставит фигуры Деда Мороза и Снегурочки, которые ставили под елку жители СССР в 1960–1980-е годы, карнавальные маски, советские елочные украшения: игрушки, бусы, гирлянды, мишуру, хлопушки и конфетти.

Главная виновница торжества — елка, оформленная в советском стиле, — приедет из Сергиева Посада.

Выставка открыта до 13 февраля 2022 года, сообщается на сайте ВДНХ.

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