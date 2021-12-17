Выставка «Двенадцать месяцев» открылась в Доме музеев на ВДНХ
Сюжет:Новый год — 2022
Дом музеев на ВДНХ представляет выставку «Двенадцать месяцев».
Посетители увидят экспонаты из частных коллекций: елочные игрушки, новогодние украшения, музыкальные инструменты и другие предметы, связанные с праздничной тематикой, персонажами сказок и символами волшебства.
Воронежский Музей забытой музыки покажет старинные народные духовые, ударные и струнные музыкальные инструменты. Коллекционер Яна Козлова из Санкт-Петербурга поделится собранием новогодних и рождественских матрешек.
Музей архитектурной художественной керамики «Керамарх» из Санкт-Петербурга выставит исторический печной изразец с изображением рождественской сцены конца XIX века и керамическую мозаику «Зима» финской художницы Марии Купари.
Музей золотного шитья из Торжка Тверской области представит иконы, отшитые местными мастерицами, среди которых образ святого Николая Чудотворца, ставшего прообразом Деда Мороза, а также традиционные изделия: панно, бювары, декоративные подушки, сумочки и украшения.
Коллекционер лошадок-качалок и лошадок на колесах Елена Кармацкая порадует игрушками из России, Германии, Венгрии и с Украины разных временных периодов. А коллекционер Ольга Рябцева выставит фигуры Деда Мороза и Снегурочки, которые ставили под елку жители СССР в 1960–1980-е годы, карнавальные маски, советские елочные украшения: игрушки, бусы, гирлянды, мишуру, хлопушки и конфетти.
Главная виновница торжества — елка, оформленная в советском стиле, — приедет из Сергиева Посада.
Выставка открыта до 13 февраля 2022 года, сообщается на сайте ВДНХ.