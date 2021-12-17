Силовики выявили факты легализации наркодоходов более чем на 400 миллионов рублей

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

За январь-октябрь этого года правоохранители выявили факты легализации доходов от торговли наркотиками на суммы свыше 400 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе заседания Государственного антинаркотического комитета.

По его словам, важной составляющей в борьбе с торговлей наркотиками является деятельность по подрыву экономических основ в данной сфере. В частности важно исключить возможность легализации доходов наркоторговцев.

— Только за январь-октябрь органами внутренних дел выявлены факты легализации наркодоходов на сумму более четырехсот миллионов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года – рост почти в два раза, — отметил министр.

Также Колокольцев рассказал о случаях изъятия крупных партий наркотиков в двух российских регионах. Так, правоохранители изъяли из незаконного оборота более 700 килограммов синтетических наркотиков во Владимирской области. Подпольная лаборатория по их изготовлению находилась в частном домовладении в Александровском районе.

Второй случай произошел в Челябинской области. Там пресекли деятельность этнической преступной группы, которая реализовывала наркотики через систему тайников-закладок.

— Ими был организован канал сбыта героина в особо крупном размере. Его реализация осуществлялась на территории Центрального и Уральского федеральных округов. В общей сложности изъято почти 150 килограммов героина, — сказал глава МВД.

До этого сообщалось, что в подмосковном Домодедове полиция задержала 25-летнего гражданина Молдавии, который подозревается в торговле наркотиками. При досмотре у него нашли около 400 граммов героина.