Курс полной вакцинации от коронавируса в Москве прошли более шести миллионов человек

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Курс полной вакцинации от коронавируса в Москве прошли 6,1 миллиона человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Первым компонентом на данный момент привились 6,6 миллиона граждан, передает портал.

17 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в России вакцинация от коронавируса первым компонентом проведена 76,5 миллиона раз. Уровень коллективного иммунитета в РФ составляет 58,2 процента. Лидером по коллективному иммунитету среди субъектов остается Севастополь — 88,7 процента. Уровень выше 75 процентов демонстрируют Чукотка, Карелия, Санкт-Петербург и Подмосковье.

29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней.