Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Курс полной вакцинации от коронавируса в Москве прошли более шести миллионов человек

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Курс полной вакцинации от коронавируса в Москве прошли более шести миллионов человек
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Курс полной вакцинации от коронавируса в Москве прошли 6,1 миллиона человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Первым компонентом на данный момент привились 6,6 миллиона граждан, передает портал.

17 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в России вакцинация от коронавируса первым компонентом проведена 76,5 миллиона раз. Уровень коллективного иммунитета в РФ составляет 58,2 процента. Лидером по коллективному иммунитету среди субъектов остается Севастополь — 88,7 процента. Уровень выше 75 процентов демонстрируют Чукотка, Карелия, Санкт-Петербург и Подмосковье.

29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней.

Читайте также:
Пандемия Москва Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Лужа стала вызовом веку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время побежит быстрее

Евгения Семутникова
Евгения Семутникова

Бизнес должен быть экологичным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Железные птицы собираются в стаи

Все мнения
О проекте