Новогодний семейный фестиваль «Ретро-елка» стартует в Москве 21 декабря
Российская государственная детская библиотека с 21 декабря приглашает горожан на Новогодний семейный фестиваль «Ретро-елка». Здесь можно будет услышать красивые зимние истории, увидеть сказки, сделать сувениры и декор для дома, встретиться с друзьями и взять хорошие книги.
Старт праздничной программе даст литературное театрализованное занятие «Ледяные часы», где ребята увидят театрализованную музыкальную сказку.
В афише также заявлены детский парад самодельных новогодних костюмов, литературно-творческие занятия «Деды Морозы» и «Алмаз в снегу», мастерская по изготовлению традиционных новогодних и рождественских сувениров, «Новогодние диафильмы» и мультфильмы, спектакли «Серебряное копытце» и «Рождественский вертеп», квиз «Новый год. Встречайте» и большая новогодняя елка.
Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте библиотеки.
Центр Гиляровского с 18 декабря по 8 января 2022 года зовет юных москвичей на «Потешную елку».
Программу организует фольклорно-кукольный театр «Душегреи». Участников ждут волшебный спектакль, созданный по мотивам сказки «Морозко», художественный мастер-класс по изготовлению куколок-скруток и русские народные игры.