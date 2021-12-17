Новогодний семейный фестиваль «Ретро-елка» стартует в Москве 21 декабря

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Россия, Москва, Калужская площадь, 1к1 Карта всех событий

Российская государственная детская библиотека с 21 декабря приглашает горожан на Новогодний семейный фестиваль «Ретро-елка». Здесь можно будет услышать красивые зимние истории, увидеть сказки, сделать сувениры и декор для дома, встретиться с друзьями и взять хорошие книги.

Старт праздничной программе даст литературное театрализованное занятие «Ледяные часы», где ребята увидят театрализованную музыкальную сказку.

В афише также заявлены детский парад самодельных новогодних костюмов, литературно-творческие занятия «Деды Морозы» и «Алмаз в снегу», мастерская по изготовлению традиционных новогодних и рождественских сувениров, «Новогодние диафильмы» и мультфильмы, спектакли «Серебряное копытце» и «Рождественский вертеп», квиз «Новый год. Встречайте» и большая новогодняя елка.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте библиотеки.

Центр Гиляровского с 18 декабря по 8 января 2022 года зовет юных москвичей на «Потешную елку».

Программу организует фольклорно-кукольный театр «Душегреи». Участников ждут волшебный спектакль, созданный по мотивам сказки «Морозко», художественный мастер-класс по изготовлению куколок-скруток и русские народные игры.